Son dakika haberleri: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var
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Son dakika haberleri: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

22.12.2020 06:46 | Son Güncelleme: 22.12.2020 06:50
Son dakika haberleri: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat timleri ve polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen birçok adrese sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan operasyona Özel Harekat timleri ve polis helikopteri de destek verdi. Baskın yapılan evlerden biri de Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hanedan Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katı oldu. Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 


- İstanbul
Son dakika haberleri: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberleri: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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