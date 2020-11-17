Son dakika haberleri! İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını bildirdi.
17.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:14
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy