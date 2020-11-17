Son dakika haberleri! İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını bildirdi.
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Son dakika haberleri! İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını bildirdi.

17.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:14
Son dakika haberleri! İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını bildirdi.

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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