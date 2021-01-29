Son dakika haberleri: İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama

Hindistan'da İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama meydana geldi.

Hindistan basınına göre, Aurangzeb Caddesi'nde bulunan İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında meydana gelen patlamada park halindeki araçlar hasar gördü.

Olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz