Son dakika haberleri... İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu
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Son dakika haberleri... İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu

Son dakika haberleri... İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İsrail Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti.

İsrail Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti.

İsrail'de milletvekilleri, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçmek üzere toplandı.

Mecliste yapılan oylamada, eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog ile işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz yarıştı.

Herzog ilk tur oylamada 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alırken, rakibi Peretz 27 oyda kaldı. Böylece, Isaac Herzog ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

Isaac Herzog kimdir?

Yahudi Ajansı Başkanı olan 60 yaşındaki Herzog, 1983-1993 yıllarında görev yapan ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu.

Isaac Herzog, 2013-2017 yıllarında İşçi Partisinin liderliğini yürütmüştü.

Mevcut Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in 9 Temmuz'da görevinin dolmasının ardından Herzog koltuğa oturacak.

İsrail'de 7 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan başbakanın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

Cumhurbaşkanının yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.

İsrail Meclisi doğrudan halk tarafından seçilen 120 milletvekilinden oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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