Son dakika haberleri... İsrail güçleri, İsrail'in yıkım ve tehcir politikalarını protesto eden Filistinlilere ateş açtı
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Son dakika haberleri... İsrail güçleri, İsrail'in yıkım ve tehcir politikalarını protesto eden Filistinlilere ateş açtı

Son dakika haberleri... İsrail güçleri, İsrail'in yıkım ve tehcir politikalarını protesto eden Filistinlilere ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi'nde İsrail'in yıkım ve tehcir politikalarını protesto eden Filistinlilere ateş açtı.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi'nde İsrail'in yıkım ve tehcir politikalarını protesto eden Filistinlilere ateş açtı.

İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları nedeniyle evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya Filistinli aileler, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi'nde İsrail'in yıkım politikalarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Filistin bayrakları açan Filistinliler, "Silvan yenilmeyecek", "Burada kalacağız, ayrılmayacağız" ve "Toprak bizim Kudüs bizim" sloganları attı. İsrail güçlerinin protestoya müdahale ettiği sırada Filistinliler ve İsrail güçleri arasında arbede çıktı.

Filistinli göstericilere ateş açan İsrail güçleri, bölgede çekim yapan gazetecilere de saldırdı. İsrail güçlerinin müdahalesinde bir Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail güçleri, bugün Kudüs'ün Silvan ilçesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait bir dükkan ve bir daireyi yıkmıştı. Çıkan olaylarda 13 Filistinli yaralanmıştı. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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