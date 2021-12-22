Son dakika haberleri | İsrail'de Omicron'a karşı 4'üncü doz kararı - Haberler
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Son dakika haberleri | İsrail'de Omicron'a karşı 4'üncü doz kararı

Son dakika haberleri | İsrail'de Omicron'a karşı 4'üncü doz kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika habere göre İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan toplantı sonrası aşılamada 4'üncü doz için hazırlanma kararı alındığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan toplantı sonrası aşılamada 4'üncü doz için hazırlanma kararı alındığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Bennett açıklamasında, "Koronavirüs kabinesinde önemli bir toplantıyı bitirdik. Kararlar açıklandı ancak önemli bir şeye dikkat çekmek istiyorum; derhal dördüncü doz aşıya hazırlanma talimatı verdim. Bu dalgada da Delta'daki güçlendirici ile yaptığımız gibi, aktif ve çığır açıcı olmayı ve kazanmak için her şeyi yapmayı amaçlıyoruz. Dünya bizi takip edecek. Sizlere kişisel olarak sesleniyorum, gerçek bir meydan okumayla karşı karşıyayız ancak bu sefer de birlikte kazanacağız" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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