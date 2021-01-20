Son dakika haberleri: İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Biden'ı tebrik etti
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Son dakika haberleri: İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Biden'ı tebrik etti

20.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:12
Son dakika haberleri: İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Biden'ı tebrik etti

Son dakika gündem haberine göre İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladıkları mesajla yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladıkları mesajla yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Rivlin, yayınladığı mesajda, İsrail'in ABD'nin "en iyi dostu" olduğunu ve iki ülke arasındaki bağların siyasi partilerin ötesine geçtiğini dile getirdi.

Orta Doğu'nun "olumlu yönde" hızla değiştiğini ifade eden Rivlin, "İsrail ve komşularımız arasındaki son barış anlaşmaları onlarla yeni bir umut getirdi ve Filistinli komşularımız da dahil olmak üzere bölgede daha fazla köprü inşa etmeye yardımcı olmak için sizinle birlikte çalışmayı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu ise görüntülü mesajında, Biden ile uzun yıllara dayanan "sıcak" dostluklarının olduğunu belirtti.

Tebrik mesajında İsrail ile Arap ülkeleri arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının yanı sıra İran'a değinen Netanyahu, "ABD-İsrail ittifakını daha da güçlendirmek, İsrail ile Arap dünyası arasındaki barışı genişletmeye devam etmek ve başta İran'ın oluşturduğu tehdit olmak üzere ortak zorluklarla yüzleşmek için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, eski ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkiye sahipti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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