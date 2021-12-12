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Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika dünya haberi... İsrail Başbakanlığı tarafından Başbakan Naftali Bennett'in, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği açıklandı.

İsrail Başbakanlığı tarafından Başbakan Naftali Bennett'in, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği açıklandı. Bennett'in, yarın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşmesi bekleniyor.

Açıklamada, İsrail ile BAE arasındaki bağların derinleştirilmesi ile iki ülke arasındaki istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacak ekonomik ve bölgesel konuların görüşüleceği belirtildi.


Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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