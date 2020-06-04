Son dakika haberleri: Isparta Valisi, devam eden yatırımları inceledi
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Son dakika haberleri: Isparta Valisi, devam eden yatırımları inceledi

Gelen son dakika haberlerine göre Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu çalışma ziyareti kapsamında Keçiborlu İlçesini ziyaret ederek, ilçede devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Son dakika haberleri: Isparta Valisi, devam eden yatırımları inceledi
04.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:56

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu çalışma ziyareti kapsamında Keçiborlu İlçesini ziyaret ederek, ilçede devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Vali Seymenoğlu ilk olarak beraberinde Keçiborlu Kaymakamı Okan Leblebicier ve ilçe belediye başkanı Yusuf Murat Parlak ile birlikte yöresel ürünlerin satışının yapılacağı pazar yeri ile sosyal tesis çalışmalarının devam ettiği alanda incelemelerde bulunarak projeyle ilgili bilgi aldı.

Vali Seymenoğlu ardından ilçede inşaat çalışmalarında yüzde 90'lara gelinen devlet hastanesi alanında incelemelerde bulundu. Hastanenin poliklinik ve acil servis bölümlerinde yapılan çalışmaları yerinde görev Vali Seymenoğlu yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun ilçede yapılan çalışmaları yerinde gördüğü diğer bir proje ise TOKİ konutları oldu. Nostalji ile teknolojinin bir arada kullanılarak inşaat çalışmaları devam eden 167 konutluk projeyi inceleyen Vali Seymenoğlu ilgilerden bilgi aldı. TOKİ konutlarının 2021 yılı başlarında hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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