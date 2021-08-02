Son dakika haberleri | Isparta Sütçüler'deki yangın büyüyor

Son dakika 3. sayfa haberi: Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde ormanlık alanda başlayan yangın büyümeye devam ediyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde ormanlık alanda başlayan yangın büyümeye devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayılırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Çandır köyünde bazı evlere sıçradı. Ekipler evleri kurtarmak için büyük mücadele veriyor. Yangın ormanlık alanda rüzgarın etkisiyle batı yönünde genişleyerek ilerliyor.

Yangına 1 uçak, 2 helikopter, Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 100'ün üzerinde personel, 12 arazöz, 5 su ikmal tankeri, 10 dozer ile Isparta Belediyesi ve çevre ilçelerdeki belediyelerin itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. Vatandaşlar da yangının köyde yayılmaması için büyük çaba sarf ediyor. Yangına su tankerleri ile müdahale eden vatandaşlar, tırmık ve küreklerle de alevlerin yayılmasını engellemeye çalışıyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı