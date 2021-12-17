Son dakika haberleri! Isparta'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri! Isparta'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri! Isparta'da trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Isparta'da iki aracın çarpıştığı trafik katasında 3 kadın öğretmen hafif yaralandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da iki aracın çarpıştığı trafik katasında 3 kadın öğretmen hafif yaralandı. Kazanın öğretmenlerin navigasyonda adres ararken yaşandığı iddia edildi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi 2501 ve 2504. sokakların birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yolda ilerleyen ve adres ararken navigasyona baktığı iddia edilen Merve Ö. idaresindeki 07 ACA 444 plakalı araç, diğer sokaktan çıkan 32 ACH 265 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki araç da hasar görürken, 07 ACA 444 plakalı araçta bulunan Merve Ö., Ümmü T. ve Esra B.Ç. isimli kadın öğretmenler hafif yaralandı. Kazanın Merve Ö. araçta navigasyondan adres ararken yaşandığı iddia edilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı 3 kadın öğretmen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Son dakika haberleri! Isparta'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri! Isparta'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri! Isparta'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri! Isparta'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri! Isparta'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri! Isparta'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri! Isparta'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri! Isparta'da trafik kazası: 3 yaralı

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