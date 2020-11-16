Son dakika haberleri... İşletmecisi olduğu hamamda ölü bulundu
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Son dakika haberleri... İşletmecisi olduğu hamamda ölü bulundu

16.11.2020 22:26 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:30
Son dakika haberleri... İşletmecisi olduğu hamamda ölü bulundu

Son dakika haber... Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir kişi, işletmeciliğini yaptığı hamamda ölü bulundu.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir kişi, işletmeciliğini yaptığı hamamda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 18.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bir hamamda meydana geldi. İlçede hamam işletmeciliği yapan Zafer Sönmez'den (40) bir süredir haber alamayan ailesi durumu ilk olarak hamam çalışanlarına bildirdi. O gün izinli olan hamam çalışanları, akşam saatlerinde gittikleri hamamda Sönmez'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Çalışanlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sönmez, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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