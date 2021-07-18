Son dakika haberleri... İslam karşıtı Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard öldü
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Son dakika haberleri... İslam karşıtı Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard öldü

Son dakika haberleri... İslam karşıtı Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard öldü
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İslam karşıtlığıyla bilinen Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard'ın öldüğü bildirildi.

İslam karşıtlığıyla bilinen Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard'ın öldüğü bildirildi.

Danimarka'nın Extra Bladet gazetesinin haberine göre, uzun süredir hasta olan Westergaard, 86 yaşında öldü.

2005'te Danimarka'nın Jyllands-Posten gazetesinde İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard, çok sert tepkiler almıştı.

Westergaard, 2015'te de Paris'teki Charlie Hebdo katliamı sonrası hakaret içerikli yeni bir karikatür çizerek, milyonlarca Müslümanı rencide etmişti.

Yıllardır tehdit edilen ve polis koruması altında yaşayan Kurt Westergaard, evli ve 5 çocuk sahibiydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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