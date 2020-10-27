Hatay'ın İskenderun ilçesinde yine orman yangını çıktı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yine orman yangını çıktı

27.10.2020 11:36 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:18
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yine orman yangını çıktı

Dün terör saldırısının yapıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ormanlık alanda çıkan yangın daha önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıyı akıllara getirdi.

Dün Hatay'da yaşanan bombalı saldırıdan sonra şimdi de İskenderun'a bağlı Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına müdahalesini sürdürüyor.

HATAY'DA TERÖR ÖRGÜTÜ ORMAN YAKARAK SALDIRIDA BULUNMUŞTU

Terör örgütü PKK'nın uzantısı olan 'Ateşin Çocukları' insiyatifi, Hatay'da birçok noktada yangın çıkarmıştı. Yangın günlerce sürerken, yerleşim yerlerine de sıçramıştı. Birçok insan evini, arabasını, dükkanını kaybederken, sorumluları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. Terör örgütü PKK'nın Amanos üzerinden bölgede sabotaj saldırıları planladığı öğrenilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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