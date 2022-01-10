Son dakika haberleri: İran'ın başkenti Tahran'da apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri: İran'ın başkenti Tahran'da apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü

Son dakika haberleri: İran'ın başkenti Tahran'da apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İran'ın başkenti Tahran'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, basına yaptığı açıklamada, Tahran'ın batısındaki bir apartmanda yangın çıktığını söyledi.

Halidi, olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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