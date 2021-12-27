Son dakika haberleri | İran'da 1967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 34 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 34 artarak 131 bin 434'e yükseldi.
İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 34 artarak 131 bin 434'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1967 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 344'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Toplam vaka sayısının 6 milyon 186 bin 729'a çıktığı ülkede, 34 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 434 oldu.
Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 766 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 117 milyon 240 bin 424 doz aşı uygulandı.
İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.
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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri