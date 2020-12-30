Son dakika haberleri! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 981 ölüm
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Son dakika haberleri! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 981 ölüm

30.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 22:11
Son dakika haberleri! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 981 ölüm

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'de son 24 saatte 50 bin 23 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 981 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 50 bin 23 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 981 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 432 bin 888'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 50 bin 23 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 981 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 432 bin 888, toplam can kaybı ise 72 bin 548 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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