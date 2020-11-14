Son dakika haberleri: İngiltere'de Sir Tom Moore kılığına giren 6 yaşındaki çocuk 10 bin sterlinden fazla bağış topladı
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Son dakika haberleri: İngiltere'de Sir Tom Moore kılığına giren 6 yaşındaki çocuk 10 bin sterlinden fazla bağış topladı

14.11.2020 23:36 | Son Güncelleme: 14.11.2020 23:39
Son dakika haberleri: İngiltere'de Sir Tom Moore kılığına giren 6 yaşındaki çocuk 10 bin sterlinden fazla bağış topladı

Son dakika haberi: İngiltere'de Sir Tom Moore'un bağış kampanyasından ilham alan Teddy James Thomas (6), Moore'un kılığına girerek açlıkla mücadelede kullanılmak üzere 10 bin sterlinden fazla para topladı.

İngiltere'de Sir Tom Moore'un bağış kampanyasından ilham alan Teddy James Thomas (6), Moore'un kılığına girerek açlıkla mücadelede kullanılmak üzere 10 bin sterlinden fazla para topladı.

Yerel medyada yer alan habere göre, İngiltere'nin Manchester şehrindeki 6 yaşındaki Teddy James Thomas, Yüzbaşı Sir Tom Moore kılığına girerek bahçesinde 100 tur yürüyerek açlıkla mücadelede kullanılmak üzere 10 bin sterlinden fazla para topladı. Teddy'nin, Sir Moore'un bağış kampanyasından ilham aldığı ifade edildi. Teddy'nin babası İngiliz dizisi Emmerdale oyuncusu Adam Thomas'ın, konuyla ilgili olarak "Okulda Dünya Tarihi Günü'ydü, Teddy'ye kim olarak gitmek istediğini sorduk, Sir Tom Moore cevabını aldık. Teddy bahçede yüz tur atarken onu izledik. Teddy, insanlara yardım etmek için kendisinin de bir şeyler yapmak istediğini söyledi" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Teddy'nin an itibariyle, evsiz insanların ve okullarda çocukların beslenmesine yardımcı olmak için babası Adam tarafından kurulan bir hayır kurumu olan 'The Spinn Foundation' için 10 bin sterlinden fazla para topladığı ifade edildi.

YÜZBAŞI SİR TOM MOORE KİMDİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, salgında ön cephede mücadele veren NHS için başlattığı yardım kampanyasında 33 milyon pound (Yaklaşık 285 milyon TL) toplanmasına öncülük etti.  100 yaşında olan Tom, Windsor Kalesi önünde Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi. Kraliçe Elizabeth, babasının kılıcı ile Yüzbaşı Tom'u şövalye ilan ederek, verdiği çabalardan dolayı Tom'a teşekkür etti.


Son dakika haberleri: İngiltere'de Sir Tom Moore kılığına giren 6 yaşındaki çocuk 10 bin sterlinden fazla bağış topladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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