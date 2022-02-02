23 yaşındaki sağlık çalışanı Ceylan'ın yürek yakan ölümü! İlk iş gününde kepçenin altında kalarak can verdi - Haberler
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23 yaşındaki sağlık çalışanı Ceylan'ın yürek yakan ölümü! İlk iş gününde kepçenin altında kalarak can verdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hakkari'de ilk iş gününde görev yapacağı sağlık merkezine doğru yola çıkan 23 yaşındaki acil tıp teknisyeni Ceylan Öner, mahallede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin altında kalarak can verdi.

Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kısa süre önce Mardin'den ilk görev yeri olan kente gelen Ceylan Öner, ilk iş günü 112 acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine yaya olarak giderken, mahallede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin altında kaldı.

23 yaşındaki sağlık çalışanı Ceylan'ın yürek yakan ölümü! İlk iş gününde kepçenin altında kalarak can verdi

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Öner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzeri 112 yeleğiyle kapatılan Ceylan Öner'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, kepçe operatörü ise gözaltına alındı.

Ceylan Öner'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

23 yaşındaki sağlık çalışanı Ceylan'ın yürek yakan ölümü! İlk iş gününde kepçenin altında kalarak can verdi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - 3. Sayfa

Hakkari, kar, 112, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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Yorumlar (4)

millet yorumu:

ALLAH rahmet eylesin.

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İDRİS ÇELİK:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah çok dikkat etmek gerekiyor herkes canı cebinde resmen Allah korusun.

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kedimi uçak çarptı:

insan bilmeden bazen ölümüne gidiyor Allah rahmet eylesin

Cevap Yaz 3 49 Yayından Kaldır
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