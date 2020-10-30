Fahrettin Altun'dan, Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Başbakan Mesut Yılmaz (73) için başsağlığı mesajı yayınladı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Başbakan Mesut Yılmaz (73) için başsağlığı mesajı yayınladı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Türkiye siyaset hayatının mümtaz simalarından, eski başbakanımız Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, eşi Berna Hanım'a, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı