Son dakika haberleri | İletişim Başkanı Altun, şehit Fethi Sekin'i 'Yiğitler Destanı' türküsüyle andı
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Son dakika haberleri | İletişim Başkanı Altun, şehit Fethi Sekin'i 'Yiğitler Destanı' türküsüyle andı

05.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:10
Son dakika haberleri | İletişim Başkanı Altun, şehit Fethi Sekin'i 'Yiğitler Destanı' türküsüyle andı

Bir son dakika haberine göre İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, şehadetinin 4'üncü yıldönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, şehadetinin 4'üncü yıldönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve şehit Fethi Sekin'in de anıldığı 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi. Altun, mesajında, "Şehit Fethi Sekin'i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun!" dedi.

Şehit Fethi Sekin'in kahramanlığının yanı sıra Ömer Halisdemir ve Eren Bülbül'ün de anıldığı türkünün sözleri şöyle: Düşman olsa da hileliKorkusuz Fethi'm yüreğiTüm dünya karşında dursaBükülmez Ömer bileğiAksın barış pınarlarıKırılmasın kuş kanadıEren'im Maçka'da sırrıDualar aştı sınırıSela okur ince sızıVatanım rengin kırmızıBaharına çiçek vermiş

Yiğitler dizi dizi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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