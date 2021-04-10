Son dakika haberleri | İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber (58), aynı gün koronavirüsten hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber (58), aynı gün koronavirüsten hayatını kaybetti.

Alanya'da yaşayan ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Aynı hastanede tedavi gören kardeşler, durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Kardeşlerden 2 erkek çocuk annesi Ayşe Demirel dün saat 16.00 sıralarında, 2 kız çocuk annesi Şeyda Berber ise 22.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Şeyda Berber'in koronavirüsün yanı sıra kanser tedavisi gördüğü belirtildi.İkiz kız kardeşlerin aynı gün ölümü sevenleri ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU