Son dakika haberleri! İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
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Son dakika haberleri! İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

03.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:45
Son dakika haberleri! İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika haberlerine göre BURSA'da iki otomobilin çarpıştığı kazayı sürücüler yara almadan atlattı.

BURSA'da iki otomobilin çarpıştığı kazayı sürücüler yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz bilinmeyen iki otomobilin, çarpışma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilllerin çarpışmanın etkisiyle çevredeki binalara çarparak durduğu görüldü. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Son dakika haberleri! İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haberleri! İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Son dakika haberleri! İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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