Son dakika haberleri... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

22.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:00

Son dakika gelişmesine göre - İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

- İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D400 Karayolu Nizip İlçe çıkışı Fıstık Hali mevkiinde meydana geldi. Mustafa Pürçek, idaresindeki 27 YP 084 Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen 06 BC 8696 Plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı sonrası bölgeye çok sayda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımıyla hurdaya dönen otomobilden çıkartılan Mustafa Pürçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan Abdulkadir Dikilitaş ve Emin Korkmaz'da ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceme sürerken kafa kafaya çarpışan her iki otomobilde hurdaya döndü.

Son dakika haberleri... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL

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