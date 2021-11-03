Son dakika haberleri | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KARABÜK (İHA) - İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Melise Köyü mevkiinde meydana geldi. Cengiz Şeker idaresindeki 67 DD 178 plakalı otomobil Yenice istikametinden Karabük'e seyir halindeyken karşı istikametten gelen Yaşar Tekin 67 ACD 163 idaresindeki otomobille kafaya kafaya çarpıştı. Feci kazada iki sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü Yaşar Tekin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.