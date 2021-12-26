İki katlı ahşap ev yandı; anne ve kızı son anda kurtuldu

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Evde yaşayan Melahat Kaftan (69) ile kızı Hatice Kaftan (39), alevlerden kaçarak kurtuldu.

Yangın, Değirmenönü Mahallesi, 1372 Sokak'taki Melahat Kaftan ve kızı Hatice Kaftan'ın yaşadığı 2 katlı ahşap evde saat 14.30 sıralarında çıktı. Elektrikli şofbenden çıktığı tahmin edilen yangın evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Melahat Kaftan ile kızı Hatice Kaftan, alevleri fark edince dışarıya kaçtı. Alt katta başlayan yangın, kısa süre içinde ahşap çatıya ulaştı. Alevlerin çatıya ulaşmasından sonra yangın, daha da büyüdü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 4 araçla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Polise yaşadıklarını anlatan Melahat Kaftan "Kızım şofbeni çalıştırdı. Şofben, büyük bir gürültü ile patladı alev saçtı. Hemen evden çıktık. Ceketimizi alıp çıktık. Canımızı zor kurtardık" diye konuştu.