Son dakika haberleri... İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Artvin'de doğuştan engelli iki çocuğuna bakarken kansere yakalanan Taner Özşeker hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti
11.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:05

Artvin'de doğuştan engelli iki çocuğuna bakarken kansere yakalanan Taner Özşeker hayatını kaybetti.

Artvin'de yaşayan Melice ve Taner Özşeker (54) çiftinin 3 çocuğundan ikisi doğuştan engelli. Yürüyemeyen ve sadece sürünerek evin içinde hayatlarını sürdüren 28 yaşındaki Volkan ve kardeşi 20 yaşındaki Muhammet'in kanser hastası babaları da hayata gözlerini yumdu. Yıllarca eşinin desteğiyle engelli iki çocuğuna bakan Taner Özşeker kanser hastalığına yakalanınca anne Malice Özşeker hem engelli çocuklarına hem de kanser hastası eşine bakmak zorunda kaldı.

2012 yılında kanser teşhisi konulan Taner Özçeker, gördüğü tedavilere rağmen hastalığa yenik düştü. Özşeker bugün Artvin'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

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