Son dakika haber: İETT otobüsünden " su saati" alarmı
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Son dakika haber: İETT otobüsünden " su saati" alarmı

26.02.2021 11:32 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:07

Son dakika haber: AVCILAR'da bindiği İETT otobüsünde yolcuların dikkatini çekince ihbar üzerine polise ihbar edilen kişinin spor çantasında su saatleri çıktı.

AVCILAR'da bindiği İETT otobüsünde yolcuların dikkatini çekince ihbar üzerine polise ihbar edilen kişinin spor çantasında su saatleri çıktı.

Cihangir Mahallesi'nden hareket eden İETT otobüsünde bulunanlar, araca binen bir kişinin spor çantasındaki metal parçalarından şüphelenerek polise ihbarda bulundu.Otobüs, Merkez Mahallesi çıkışındaki durakta sivil polisler tarafından durdurulurken, durumundan şüphe edilen kişi araçtan indirildi. Yapılan incelemede çantada kullanılmış su sayaçları olduğu görüldü. Sivil ekip, bu kişinin 5 su saatlerinin çalmış olabileceğini değerlendirerek, durumunun incelenmesi amacıyla asayiş ekibi istedi. Gelen ekibe teslim edilen ve Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen kişi, su saatlerini çalmadığını, bunları çöpte bulduğunu öne sürdü.


Son dakika haber: İETT otobüsünden ' su saati' alarmı
Son dakika haber: İETT otobüsünden ' su saati' alarmı
Son dakika haber: İETT otobüsünden ' su saati' alarmı
Son dakika haber: İETT otobüsünden ' su saati' alarmı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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