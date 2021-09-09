Son dakika haberi! Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında İl Jandarma Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birlikleri tarafından J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı