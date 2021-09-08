Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya iştirak etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Akşam saatlerinde Bozkurt'a gelen Soylu'yu Afet Koordinasyon Merkezi önünde Kastamonu Valisi Avni Çakır ve yetkililer karşıladı.

Bakan Soylu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, emniyet, jandarma ve AFAD yetkilileri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı - Haberler
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