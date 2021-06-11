Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı (3)
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Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı (3)

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı (3)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel

ŞÜPHELİ VE AZMETTİRİCİ YAKALANDITrabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın belediye binası önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili aranan firari saldırgan H.A. (29) ile olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen T. K., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

ŞÜPHELİ VE AZMETTİRİCİ YAKALANDI

Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın belediye binası önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili aranan firari saldırgan H.A. (29) ile olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen T. K., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorguya alındığı öğrenildi.

BAKAN SOYLU DUYURDUBu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, saldırıda tetiği çeken saldırganın silahıyla birlikte yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerinde bulundu.VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Trabzon Valiliği'nce olayla ilişkin yapılan açıklamada, "Silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, saldırıyı azmettiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin kimlik bilgileri tespit edilmiş olup yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Saldırı olayının bir süre önce Yomra Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Yomra Belediyesi Kültür Merkezi inşaatı ile ilgili olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" denildi.

Fatih TURAN/TRABZON, - 


Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı (3)
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı (3)
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan

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