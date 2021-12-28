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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da araç teslim törenine katıldı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da araç teslim törenine katıldı
AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araçların teslim törenine katıldı.

BURSA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen araçların teslim törenine katıldı.

Soylu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 3 saat süren Bursa Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Daha sonra merkezin bahçesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 77 aracın teslimi için tören düzenlendi. Soylu'nun da katıldığı törende, dua edilmesinin ardından araçların anahtarları yetkililere verildi.

Bakan Soylu'ya programlarında, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile diğer ilgililer eşlik etti.

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AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri

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