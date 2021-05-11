Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İzmir'deki denetimler hakkında telefonla bilgi aldı
Son dakika haberler... İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecindeki denetimler hakkında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'dan telefonla bilgi aldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecindeki denetimler hakkında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'dan telefonla bilgi aldı.
Kent genelinde jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde denetimlerini artırarak sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Atabay, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Kip ile İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Gişeleri'ndeki çalışmaları denetledi.
Durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Atabay, uygulama kapsamında seyahat izin belgesini kontrol edip, HES kodunu sorguladı.
Atabay, kısıtlamadan muaf vatandaşları ise kurallara uymaları konusunda uyardı.
Uygulamalar sırasında İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de Atabay'ı telefonla aradı.
Hüseyin Hilmi Atabay, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, alınan önlemlerin sonuçlarını almaya başladıklarını aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan