Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İzmir'deki denetimler hakkında telefonla bilgi aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İzmir'deki denetimler hakkında telefonla bilgi aldı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İzmir'deki denetimler hakkında telefonla bilgi aldı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecindeki denetimler hakkında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'dan telefonla bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecindeki denetimler hakkında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'dan telefonla bilgi aldı.

Kent genelinde jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde denetimlerini artırarak sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Atabay, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Kip ile İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Gişeleri'ndeki çalışmaları denetledi.

Durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Atabay, uygulama kapsamında seyahat izin belgesini kontrol edip, HES kodunu sorguladı.

Atabay, kısıtlamadan muaf vatandaşları ise kurallara uymaları konusunda uyardı.

Uygulamalar sırasında İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de Atabay'ı telefonla aradı.

Hüseyin Hilmi Atabay, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, alınan önlemlerin sonuçlarını almaya başladıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İzmir'deki denetimler hakkında telefonla bilgi aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 00:24:01. #1.16#

title