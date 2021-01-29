Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu
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Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu

29.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:54

Bursa'da Y. A. iş yerinin önünde beklediği husumetlisi İsmail Ağmaz'ı tabancayla vurarak yaraladı. Tabancadan çıkan mermiler aynı cadde üzerinde iş yeri bulunan Meral Akçay'a da isabet etti. Yaralanan Ağmaz ile kazara vurulan Akçay, tedavi altına alınırken saldırgan kaçtı.

Dün saat 15.30 sıralarında Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde iddiaya göre Y.A. elektrik dükkanı olan İsmail Ağmaz'a bilinmeyen bir nedenle husumet beslemeye başladı.

3 EL ATEŞ ETTİ

Y.A. olay günü İsmail Ağmaz'ın iş yerinin önüne giderek, gelmesini bekledi. Kısa süre sonra iş yerine gelen Ağmaz'a, kapıyı açtığı sırada tabancayla 3 el ateş etti. Mermilerden ikisi Ağmaz'a biri ise aynı yerde iş yeri bulunan Meral Akçay'a isabet etti. Ağmaz ve Akçay yaralanırken Y.A. kaçtı.

Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu

"SANA DA SIKARIM" DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Yengesi Meral Akçay'ın kazara vurulduğu anlara tanık olan Hüseyin Akçay (50) "İsmail Ağmaz, camiden çıkıp dükkanının önüne geldi. O sırada biri belinden silah çıkarıp, 'Sana sıkacağım' diyerek ateş etmeye başladı. Yaralanan İsmail, kaçan kişinin önce peşinden gitti sonra geri döndü. Yengem, 'Galiba vuruldum' dedi. İçeri götürdük. Baktık kan var hemen ambulansı aradık. O sırada ateş eden kişi kaçmaya başladı. Yakalamak için peşinden koştum. Ancak, 'sana da sıkarım' diye tehdit edince takibi bıraktım" diye konuştu.

Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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