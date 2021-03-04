Son dakika haberleri | Husumetlisine pompalı tüfekle ateş açarken kendi eşini vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Husumetlisine pompalı tüfekle ateş açarken kendi eşini vurdu

04.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:41
Son dakika haberleri | Husumetlisine pompalı tüfekle ateş açarken kendi eşini vurdu

Son dakika haberlerine göre ADANA'da, evinin önünde kavga ettiği husumetlisi Menderes K.'ye av tüfeğiyle ateş açan Veli Ş., eşi Hatice Ş.'yi kazara karnından vurdu.

ADANA'da, evinin önünde kavga ettiği  husumetlisi Menderes K.'ye av tüfeğiyle ateş açan Veli Ş., eşi Hatice Ş.'yi kazara karnından vurdu. Ağır yaralanan Hatice Ş. hastaneye kaldırılırken, Menderes K. ve Veli Ş. gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi 89005 Sokak'ta meydana geldi. Menderes K., husumetli olduğu Veli Ş.'nin evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Veli Ş., evinden pompalı tüfeğini alıp, Menderes K.'ye 4 el ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Veli Ş.'nin eşi Hatice Ş.'nin karnına isabet etti. Hatice Ş. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Ş. sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.Veli Ş. ve Menderes K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Son dakika haberleri | Husumetlisine pompalı tüfekle ateş açarken kendi eşini vurdu
Son dakika haberleri | Husumetlisine pompalı tüfekle ateş açarken kendi eşini vurdu
Son dakika haberleri | Husumetlisine pompalı tüfekle ateş açarken kendi eşini vurdu
Son dakika haberleri | Husumetlisine pompalı tüfekle ateş açarken kendi eşini vurdu
Son dakika haberleri | Husumetlisine pompalı tüfekle ateş açarken kendi eşini vurdu
Son dakika haberleri | Husumetlisine pompalı tüfekle ateş açarken kendi eşini vurdu
Son dakika haberleri | Husumetlisine pompalı tüfekle ateş açarken kendi eşini vurdu
Son dakika haberleri | Husumetlisine pompalı tüfekle ateş açarken kendi eşini vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Soral İrem Derici Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Mustafa Er Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Husumetlisine pompalı tüfekle ateş açarken kendi eşini vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 20:43:41. #1.14#
title