Son dakika haberleri | Husumetisini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Husumetisini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

06.03.2021 00:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:11
Son dakika haberleri | Husumetisini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Finike ilçesinde bir kişi aralarında husumet bulunan şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Antalya'nın Finike ilçesinde bir kişi aralarında husumet bulunan şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi Çavdır mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Yunus K., aralarında husumet bulunan 44 yaşındaki Hüsnü Ünal'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın şüphelisi Yunus K., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Pervin Buldan Nikol Paşinyan
Magazin Alişan Lady Gaga Sedat Kapurtu Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Erol Bulut Mustafa Er Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Husumetisini av tüfeğiyle vurarak öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 00:11:31. #1.15#
title