Son dakika haberleri | Honduras'ta belediye başkanı Gaitan'ın öldürülmesinin ardından gösteriler düzenlendi
AA / Jorge Cabrera - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Honduras'ta, Cantarranas belediye başkanı Francisco Gaitan, seçim kampanyası kapsamında düzenlenen tur sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürüldü.
Honduras'ta, Cantarranas belediye başkanı Francisco Gaitan, seçim kampanyası kapsamında düzenlenen tur sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürüldü. Gaitan'ın öldürülmesinin ardından, üzüntü yaşayan yakınları ve sevenleri gösteri düzenledi.