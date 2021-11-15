Son dakika haberleri | Honduras'ta belediye başkanı Gaitan'ın öldürülmesinin ardından gösteriler düzenlendi

Honduras'ta, Cantarranas belediye başkanı Francisco Gaitan, seçim kampanyası kapsamında düzenlenen tur sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürüldü. Gaitan'ın öldürülmesinin ardından, üzüntü yaşayan yakınları ve sevenleri gösteri düzenledi.

AA / Jorge Cabrera - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet