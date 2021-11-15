Son dakika haberleri | Honduras'ta belediye başkanı Gaitan'ın öldürülmesinin ardından gösteriler düzenlendi - Haberler
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Son dakika haberleri | Honduras'ta belediye başkanı Gaitan'ın öldürülmesinin ardından gösteriler düzenlendi

AA / Jorge Cabrera - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Honduras'ta, Cantarranas belediye başkanı Francisco Gaitan, seçim kampanyası kapsamında düzenlenen tur sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürüldü.

Honduras'ta, Cantarranas belediye başkanı Francisco Gaitan, seçim kampanyası kapsamında düzenlenen tur sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürüldü. Gaitan'ın öldürülmesinin ardından, üzüntü yaşayan yakınları ve sevenleri gösteri düzenledi.

Son dakika haberleri | Honduras'ta belediye başkanı Gaitan'ın öldürülmesinin ardından gösteriler düzenlendi

Son dakika haberleri | Honduras'ta belediye başkanı Gaitan'ın öldürülmesinin ardından gösteriler düzenlendi

Son dakika haberleri | Honduras'ta belediye başkanı Gaitan'ın öldürülmesinin ardından gösteriler düzenlendi

AA / Jorge Cabrera - Son Dakika Haberleri

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