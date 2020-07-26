Son dakika haberleri: Hititlerin başkentinde Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi kotası
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Son dakika haberleri: Hititlerin başkentinde Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi kotası

Bir son dakika haberine göre Hititler'in başkenti Hattuşa ile Türkiye'nin ilk milli kazı alanı unvanına sahip Alacahöyük Ören Yeri'ni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında aynı anda belirli sayıda kişi gezebilecek.

26.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:42

Hititler'in başkenti Hattuşa ile Türkiye'nin ilk milli kazı alanı unvanına sahip Alacahöyük Ören Yeri'ni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında aynı anda belirli sayıda kişi gezebilecek.

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve Kovid-19 ile mücadele döneminde ziyarete kapatıldığı için boş kalan Çorum'daki gözde turizm alanları, eski hareketli günlerine dönmeyi bekliyor.

Boğazkale ilçesinde yer alan, ören yerindeki bazı yapı ve mimari toplulukların kusursuz biçimde korunması dolayısıyla UNESCO tarafından 1986 yılında "Dünya Mirası Listesi"ne, bilinen en eski Hint-Avrupalı dilini temsil eden çivi yazılı tablet arşivleri de 2001 yılında "Dünya Belleği Listesi"ne alınan Hattuşa Antik Kenti ile Türkiye'nin ilk milli kazı alanlarından biri olan Alacahöyük Ören Yeri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen, müze ve ören yerlerinde koronavirüs kapsamında alınması gerekli tedbirler altında kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Antik şehri çevreleyen 6 kilometrelik surları, anıtsal kapıları, 71 metre uzunluğundaki yer altı geçidi, Büyükkale'deki sarayı, bugüne kadar açığa çıkarılan 31 tapınağı, Aslanlı Kapı, Kral Kapı ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ile zengin bir tarihi barındıran Hititlerin başkentine, salgın riski nedeniyle aynı anda 150'den fazla ziyaretçi alınmıyor.

Anadolu'nun bilinen ilk barajlarından Hitit Barajı, kral ve prens mezarları, Aslanlı Kapı Sfenksi ile ziyarete açık arkeolojik kazı alanına ev sahipliği yapan Alacahöyük Ören Yeri ise anlık olarak en fazla 30 kişi tarafından ziyaret edilebiliyor.

Hattuşa Antik Kenti'ni ziyaret etmek isteyenler, ören yerinde 150 kişinin bulunması halinde, Alacahöyük'ün ziyaretçileri ise ören yerinde 30 kişinin bulunması halinde sosyal mesafe kuralları uyarınca bekletiliyor.

Hijyen kurallarının afiş, broşür ve zemin çıkartmalarıyla hatırlatıldığı ören yerlerine maskesiz ziyaretçi alınmıyor, girişte ateş ölçümü yapılıyor.

Ören yeri ziyaretlerinin yanı sıra Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva, Eskiyapar, Resuloğlu, Hüseyindede, Yörüklü gibi önemli kazı alanlarında elde edilen buluntuların sergilendiği müzeleri de aynı anda sınırlı sayıda ziyaretçi gezebiliyor.

Düzenleme kapsamında aynı anda Çorum Müzesi'ne 25, Boğazköy ve Alacahöyük müzelerine de 10 kişi alınıyor.

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Son dakika haberleri: Hititlerin başkentinde Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi kotası

Kaynak: AA

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