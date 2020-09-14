Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelisinde koronavirüs çıktı, 6 polis karantinaya alındı
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Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelisinde koronavirüs çıktı, 6 polis karantinaya alındı

Son dakika haberi: SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 polis memuru, gözaltına aldıkları hırsızlık şüphelisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

14.09.2020 15:30 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:46
SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 polis memuru, gözaltına aldıkları hırsızlık şüphelisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çok sayıda suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi U.K.'yi (42) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli, adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan U.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ancak zanlının sağlık kontrolü sırasında yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine şüpheliyi yakalayıp, sorgusunu yapan 6 polis memuru, önlem amaçlı karantina altına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu odasında da dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

- Sakarya

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Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelisinde koronavirüs çıktı, 6 polis karantinaya alındı

Kaynak: DHA

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