Hindistan'da ölümden mucize kurtuluş kamerada
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Hindistan'da ölümden mucize kurtuluş kamerada

31.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:08
Hindistan'da ölümden mucize kurtuluş kamerada

Hindistan'da motosikleti arızalanan sürücü hızla gelen trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Hindistan'da motosikleti arızalanan sürücü hızla gelen trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mucize kurtuluş, tren istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hindistan'da hemzemin geçitten geçtiği sırada motosikletli arızalanan sürücü ölümden son anda kurtuldu. O anlar tren istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hemzemin geçitten yolun karşına geçmeye çalışan kişinin motosikletinin arızalandığı görüldü. Hızla gelen trenin motosiklete çarptığı ve motosikletin parçalarının etrafa dağıldığı anlar kameraya yansıdı. Ölümden şans eseri kurtulan motosiklet sürücüsünün korku anları da saniye saniye kamera tarafından kaydedildi.


Hindistan'da ölümden mucize kurtuluş kamerada
Hindistan'da ölümden mucize kurtuluş kamerada
Hindistan'da ölümden mucize kurtuluş kamerada
Hindistan'da ölümden mucize kurtuluş kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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