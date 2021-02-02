Son dakika haberleri... "Hibrit eğitim modelini birçok bölüm ve fakültede uyguladık"

Son dakika habere göre Pandemi döneminde uyguladığı hibrit (karma) eğitim modeli ile 2020-2021 güz dönemini başarıyla tamamladıklarını söyleyen Prof. Dr. H. Tamer Dodurka "Öğrencilerine; sadece ders için değil aynı zamanda kampüs hayatını da yaşatmak için bu modeli tercih ettik" dedi.

Pandemi döneminde uyguladığı hibrit (karma) eğitim modeli ile 2020-2021 güz dönemini başarıyla tamamladıklarını söyleyen Prof. Dr. H. Tamer Dodurka "Öğrencilerine; sadece ders için değil aynı zamanda kampüs hayatını da yaşatmak için bu modeli tercih ettik" dedi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 2020-2021 güz döneminde hibrit eğitim modelini birçok bölüm ve fakültede uyguladıklarını belirten İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, "Teorik derslerin tamamı; Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın önerileri doğrultusunda, uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirildi. Uygulamalı dersler ise yüz yüze (örgün) eğitim yöntemi ile tüm koruyucu önlemler alınarak ve sınıflar şubelere bölünerek ve dersler blok olarak bir araya getirilmiş şekilde gerçekleştirildi. Böylece tüm uygulama saatleri bir araya getirildiği için öğrencimiz, memleketinden gelip tüm dönem boyunca ev tutmasına gerek kalmadan konukevimizin imkanlarından faydalanarak belli bir sürede uygulamalarını tamamlamış oldu. Bu uygulamaların çoğu sağlık hizmetlerine yönelik uygulamalardır. Buradaki amacımız öğrencilerimize daha fazla uygulama yapma imkanı sunmaktı ve öğrencilerimizin de uygulamalı derslere katılım oranları; özellikle geleceğin sağlık profesyonellerinin mesleki sorumluluk bilinci ile hareket etmeleri bizleri gururlandırdı. Tüm üniversite hayatını değiştiren bu eğitim modelinde; öğrencilerimize hem uygulama hem de online eğitim imkanı sunarak mevcut şartlarda yapılabilecek olanın en iyisini yapmak temel hedefimiz oldu" diye konuştu.

"UMUDUMUZ YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇMEK"

Üniversiteler öğrenciye sadece eğitim veren kurumlar olmadığını söyleyen Dodurka, "Üniversiteler gençlerin sosyalleşmesi, entelektüel kapasitesinin artması, arkadaşlık ve meslektaş ilişkilerinin gelişmesi, akademik ve güncel her türlü bilginin tartışılması için gerekli ortamlardır. Bunun için öğrencilerimizin kampüste olmaları gerekiyor. Maalesef uzaktan eğitimde ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun öğrenciye bu ortamı yeterince sağlamıyor. 2020 yılının ilk aylarından bu yana tüm dünyada eğitimin özellikle sosyal kısmı büyük hasar almış durumda. Karma eğitim modelini üzerinde ısrarla durmamızın sebebi de bu hasarı en aza indirebilmek için kısmen de olsa kampüs hayatını öğrencilerimize yaşatmaktır. Umudumuz ise en kısa zamanda tamamen yüz yüze eğitime geçip öğrencilerimizle buluşabilmektir" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖZVERİLİ DAVRANIŞLARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM"

Öğrencilerimizin karma eğitime geçiş sürecinde zorlanmamaları için üniversitede ciddi çalışmalar yaptıklarını söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka sözlerine şöyle devam etti:

"Üniversitemizde; hem akademik personelimize uzaktan eğitim sisteminde derslerin verimliliğini artırmak üzere çeşitli eğitimler düzenledik hem de öğrencilerimize online teknolojileri nasıl kullanacaklarını nasıl verimli ders çalışacaklarını zamanlarını nasıl yöneteceklerini öğrettik. Bu süreçte öğrencimizin isterse kampüste olmak, isterse online olmak seçeneklerini kullanırken özellikle uygulama, sosyalleşme ve deney çalışmaları gibi noktalarda akademik danışmanları ile beraber plan yapmaları önemliydi. Uygulamalı derslere katılım zorunlu olmadığı halde öğrencilerimizin beklediğimizin ötesinde katılımları ve mutlulukları bizleri de hem gururlandırdı hem de umutlandırdı. Özellikle Sağlık Meslek Yükseokulu öğrencilerimiz uygulamalı derslere tam kadro katılım gösterdiler. Öğrencilerimizin bu özverili davranışlarından ötürü kendilerine bizzat teşekkür etmek isterim"

"DÖNEM SONU VERİLERE BAKTIĞIMDA ÖĞRENCİLERİMLE GURUR DUYUYORUM"

Güz dönemini sisteme yaklaşık 847.000 defa giriş yapan öğrencilerimizin özverisiyle büyük bir başarı göstererek tamamladıklarını söyleyen Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, "Bu dönem aralığında onlineda akademisyenlerimiz tarafından toplamda 637 farklı ders anlatılırken; 9214 canlı ders gerçekleşmiştir. Bu süreçte öğrencilerimiz hem online derslere hem de uygulamalı derslere tam kadro katılım göstererek en büyük özveriyi verdiklerini kanıtladılar. Öğrencilerimiz kampüste geçirecekleri vakitleri bilgisayar başında geçirmek zorunda kalsalar da, dönem sonu verilere baktığımda öğrencilerimle gurur duyuyorum. Hepsine tek tek teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı