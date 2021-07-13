Son dakika haberleri! Hempa, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına ihtiyaç seti dağıttı
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Son dakika haberleri! Hempa, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına ihtiyaç seti dağıttı

Son dakika haberleri! Hempa, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına ihtiyaç seti dağıttı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Hempa Çocuk Derneği, Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına ihtiyaç seti hediye etti.

Hempa Çocuk Derneği, Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına ihtiyaç seti hediye etti.

Hempa'dan yapılan açıklamaya göre, Hempa Çocuk Derneği ile Çocuk Hakları Gönüllüleri, Adatoprakpınar köyündeki mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerin çocuklarına güneş kremi, diş macunu ve fırçası, dezenfektan gibi ürünlerle kitap ve oyuncaktan oluşan set dağıttı.

Çadırları ziyaret eden dernek üyeleri ve gönüllüler çocuklarla oyun oynayıp uçurtma da uçurdu.

Dernek Başkanı İbrahim Enes Duruay, etkinlikle ilgili, "Tarım işçisi ailelerin zorlu şartlarda çalıştıkları aşikar, bu zorluklar en çok çocukları etkiliyor. Bizler de bu çocukların bir nebze olsun ihtiyaçlarını giderelim ve yüzlerini güldürelim istedik. Projenin ilk ayağı için Adatoprakpınar'da 50 çocuk ile gerçekleştirdik, hedefimiz projeyi yaygınlaştırarak daha fazla çocuğa ulaşabilmek." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Hempa, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına ihtiyaç seti dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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