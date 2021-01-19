Son dakika haberleri! HDP'lilerin PKK ile 'şifreli organizasyonu' terörist ifadesinde
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Son dakika haberleri! HDP'lilerin PKK ile 'şifreli organizasyonu' terörist ifadesinde

19.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:57
Son dakika haberleri! HDP'lilerin PKK ile 'şifreli organizasyonu' terörist ifadesinde

Son dakika haberler: GÜVENLİK güçlerine teslim olan PKK/KCK'lı terörist A.Z, 2015'te Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Mardin'in Kızıltepe ilçe teşkilatında görevli kişilerce 'Kobani Olayları' bahane edilerek kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını söyledi.

GÜVENLİK güçlerine teslim olan PKK/KCK'lı terörist A.Z, 2015'te Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Mardin'in Kızıltepe ilçe teşkilatında görevli kişilerce 'Kobani Olayları' bahane edilerek kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını söyledi. A.Z, kendisini araçla alan HDP'linin, telefonla aradığı kişiye "Kumaş hazır. Terziye gönderiyorum" dediğini belirtti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; güvenlik güçlerinin, kış aylarında da aralıksız operasyon düzenlediği bölücü terör örgütü PKK/KCK'da çözülme hızla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 2021'in ilk iki haftasında 9 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütünde yaşanan ayrışmalardan faydalanan ve örgütün baskıcı tutumunda kaçarak 15 Ocak 2021'de teslim olan teröristlerden A.Z, HDP-PKK iş birliğine ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu.

'KUMAŞ HAZIR, TERZİYE GÖNDERİYORUM'Terörist A.Z. ifadesinde, 2015'te HDP Kızıltepe teşkilatında görevli kişilerce 'Kobani Olayları' bahane edilerek kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını söyledi. A.Z. örgüte katılım aşamasında, HDP'de görevli bir kişinin, kendisini sürekli telefonla aradığını ve "Sen hazır mısın, kararından vazgeçmedin değil mi?" şeklinde baskı yaptığını anlattı. Terörist A.Z, baskılara dayanamayarak "Evet hazırım" dediğini, kısa bir süre sonra evinden araçla alındığını, HDP'li görevlinin, yolculuk sırasında telefonla birisini arayarak "Kumaş hazır. Terziye gönderiyorum." şeklinde şifreli konuştuğunu bildirdi.

Terörist A.Z, kandırılan diğer gençlerle beraber Suriye'de terör örgütüne ait kampta eğitime alındığını anlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersin ERCAN

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