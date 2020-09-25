HDP'li RTÜK üyesi Ali Ürküt de Kobani olayları kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alındı
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HDP'li RTÜK üyesi Ali Ürküt de Kobani olayları kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alındı

25.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:50

Sabah saatlerinde Kobani olaylarıyla ilgili başlayan operasyonlar kapsamında HDP'nin RTÜK üyesi Ali Ürküt de gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdiği 82 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor. Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda RTÜK üyesi Ali Ürküt yakalandı.

ÜRKÜT'LE BİRLİKTE 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ürküt ile operasyon kapsamında gözaltına alınan eski HDP milletvekilleri Emine Ayna, Altan Tan ve Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HDP'li RTÜK üyesi Ali Ürküt de Kobani olayları kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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Haber Yorumları (1)
ASDAS: inş tum sucluların hepsi adalet karşısında hesap verecek ALLAHIM SEN VATANIMIZA KARŞI GELENLERİN HEPSİNDEN BİZLERİ KORU
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