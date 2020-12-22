Son dakika haberleri! HDP'li Güven gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! HDP'li Güven gözaltına alındı

22.12.2020 00:24 | Son Güncelleme: 22.12.2020 00:24
Son dakika haberleri! HDP'li Güven gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milletvekilliği düşürülen ve yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Milletvekilliği düşürülen ve yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Leyla Güven hakkında terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, 2 defa da terör örgütü propagandası yapmak suçundan toplam 8 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme Leyla Güven'in hükmen tutuklanmasına karar verip hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararının ardından HDP'li Güven Diyarbakır'da gözaltına alındı. Güven, tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderilecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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