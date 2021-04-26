Son dakika haberleri: Hayrabolu Devlet Hastanesine kurulan diyaliz ünitesi hizmete açıldı

Son dakika haber: Hayrabolu Devlet Hastanesine kurulan diyaliz ünitesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hayrabolu Devlet Hastanesine kurulan diyaliz ünitesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan törende yaptığı konuşmada, çevre hastanelere giden hastalara hizmeti yerinde sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan da diyaliz ünitesinin açılmasının ilçeye sağlık alanında yapılabilecek en büyük hizmetlerden birisinin olduğunu belirtti.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Bilge Sertel Tüfekçi ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kalkan, İnan ve beraberindekiler hastaları ziyaret etti, onlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara