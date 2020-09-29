1 yaşındaki çocuğun işkenceyle öldürüldüğü iddiası üzerine polis evde inceleme yaptı
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1 yaşındaki çocuğun işkenceyle öldürüldüğü iddiası üzerine polis evde inceleme yaptı

29.09.2020 08:48 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:33

Sancaktepe'de Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Vücudunda darp izleri bulunan çocuğun ölümüyle ilgili anne ve babası gözaltına alındı. Polis, darp izlerinden şüphelenerek dün akşam saatlerinde eve gelerek incelemelerde bulundu.

İstanbul Sancaktepe'de rahatsızlanan Hayat Neccar adlı bebeği hastaneye götüren ailesi, doktorların tüm müdahalesine rağmen küçük çocuğu kurtaramadı. Doktorların tedavi sırasında çocuktaki darp izlerinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri anne ve babayı gözaltına alırken dün akşam saatlerinde Suriyeli ailenin evine gelerek incelemelerde bulundu.

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Avşar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında yaşayan Suriye uyruklu ailenin 4 çocuğundan en küçük olanı 1 yaşındaki Hayat Neccar gece saatlerinde iddiaya göre solunum sıkıntısı çekti. Aile Hayat Neccar'ı ilk olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Neccar, buradan Çekmeköy'de bir hastaneye sevk edildi. 1 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAĞLIK EKİPLERİ DARP İZLERİNİ GÖRÜNCE POLİSE HABER VERDİ

Neccar'ın vücudunda çeşitli izler olduğunu gören sağlık ekipleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hayat Neccar'ın annesi ve babasıyla birlikte komşularını ifadeleri alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

1 yaşındaki çocuğun işkence öldürüldüğü iddiası üzerine polis evde inceleme yaptı

6 AY ÖNCE SOSYAL HİZMETLER ÇOCUĞU AİLEDEN ADLI

Mahalle sakinleri yaklaşık 6 ay önce Sosyal Hizmetlerin Hayat Neccar'ı kısa bir süre gözetim altında tuttuğunu ve ardından aileye geri verdiği iddia etti. Mahalle sakini Yılmaz Aslan, "Ben aileyi yakından tanıyorum. Dört çocukları vardı. En küçük çocuğu rahatsızdı. Sürekli hastaneye gidiyordu. Bu olayı duyunca ben de şok oldum." dedi. Sosyal Hizmetlerin Hayat Neccar'ı kısa bir süre gözetim altında tuttuğunu da söyleyen Aslan, "Bu konu hakkında şikayetçi oldular. Ben kendi çocuğuma kendim bakarım demişti." diye konuştu.

ŞÜPHELİ ÖLÜM SAVCILIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Sancaktepe'de 1 yaşındaki Suriye uyruklu Hayat Neccar bebeğin vücudundaki izler ve şüpheli ölümü savcılığı harekete geçirdi. Neccar bebeğin evine savcılık talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekipler binanın çevresinden başlayarak Suriye uyruklu ailenin evi çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. 1 yaşındaki bebeğe işkence iddiasının da yer aldığı olayda Hayat Neccar'ın kesin ölüm nedeni otopsisinin ardından belli olacak.

1 yaşındaki çocuğun işkenceyle öldürüldüğü iddiası üzerine polis evde inceleme yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
MECZUP: eskiden büyüklerimiz bu dünya imtahan dünyası yalan dünya derlerdi anlamazdım hepsine rahmet olsun sıra bize yaklaşıyor iyi insanlar için bu dünya cehennem hiç biri kalmadı kötüler ise hala yaşamak için inat ediyor kötülerin yönettiği hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz allah bizi bunla imtahan ediyor kötülerin bir elleri yağda bir elleri balda yaşıyor bazıları halkı yokluk yoksulluk içndeyken ho yoksul halkın parasıyla dalkavularıyla saraylarda yaşıyor
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ANA: O yavruya kalkan elleriniz kırılsın, ahh yavrum vah yavrum içim acıdı :(
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EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAMANİR: Vah benim SABİM-ÇOCUĞUM-GÜLÜM VAH''
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