Son dakika haberleri... Havran'da besi çiftliğinde korkutan yangın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında 750 büyükbaş hayvan yanmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi yolu üzerinde bulunan besi çiftliğinde bilinmeyen BİR nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Edremit 2, Burhaniye 1 ve Havran İtfaiye Grup Amirliği'ne ait 4 adet arazöz, Havran Belediyesi'ne ait su tankeri ve kepçe, BASKİ şefliğine ait 2 adet kepçe, 2 adet su tankeri ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerinin büyük mücadelesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftlikte bulunan 750 adet büyükbaş hayvan ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. - BALIKESİR