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Son dakika haberleri! Havlayan köpek ve 3 kadını yaralayan şüpheli: Korkutmak için ateş ettim

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Havlayan köpek ve 3 kadını yaralayan şüpheli: Korkutmak için ateş ettim

Son dakika haberler... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kendisine havlayan köpeğe av tüfeğiyle ateş açıp, 3 kadını da yaralayan Mustafa Erkan'ın, polisteki ifadesinde "Köpek daha önce bana saldırmıştı, korkutmak için ateş ettim" dediği öğrenildi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kendisine havlayan köpeğe av tüfeğiyle ateş açıp, 3 kadını da yaralayan Mustafa Erkan'ın, polisteki ifadesinde "Köpek daha önce bana saldırmıştı, korkutmak için ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, 5 Kasım saat 17.30 sıralarında Yahşi Mahallesi Yahşi Plajı'nda meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen motosikletli Mustafa Erkan'a, sokaktaki bir köpek havladı. Erkan, eve gidip av tüfeğini alarak geri geldi. Köpeğe 3 el ateş eden Erkan, bu sırada kafede oturan 3 kadını da yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 3 kadın sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif yaralı kadınlar tedavileri sonrası taburcu oldu. Veterinerde tedaviye alınan 7 yaşındaki 'Kartal' isimli köpeğin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Av tüfeğiyle birlikte gözaltına alınan Erkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

'SİTE YÖNETİMİ DEĞİŞİNCE KULÜBESİNİ KALDIRMIŞLAR'

Bu arada yaralanan köpeğin daha önce bir sitede bakıldığı ve kulübesi olduğu, yönetim değişmesi ile kulübenin kaldırıldığı ileri sürüldü. Sahipsiz kalan köpeğin, bölgedeki Yahşi Plajı'nda sıklıkla görülmeye başlandığı belirtildi. Köpeğin çevre sakinleri ile esnaf tarafından sevildiği ve bölgenin maskotu olduğu da öğrenildi. Çevredekiler ise Kartal'ın iyileşmesini beklediklerini ve döndüğünde yeniden site bakılacağını söyledi.

Tutuklanan Erkan ise polisteki ifadesinde, "Arkadaşlarla alkol almıştık, köpek daha önce de bana saldırmıştı, her gördüğünde bana saldırıyordu. Korkutmak için ateş ettim" dediği öğrenildi.


Son dakika haberleri! Havlayan köpek ve 3 kadını yaralayan şüpheli: Korkutmak için ateş ettim

Son dakika haberleri! Havlayan köpek ve 3 kadını yaralayan şüpheli: Korkutmak için ateş ettim

Son dakika haberleri! Havlayan köpek ve 3 kadını yaralayan şüpheli: Korkutmak için ateş ettim

Son dakika haberleri! Havlayan köpek ve 3 kadını yaralayan şüpheli: Korkutmak için ateş ettim

Son dakika haberleri! Havlayan köpek ve 3 kadını yaralayan şüpheli: Korkutmak için ateş ettim

Son dakika haberleri! Havlayan köpek ve 3 kadını yaralayan şüpheli: Korkutmak için ateş ettim

Son dakika haberleri! Havlayan köpek ve 3 kadını yaralayan şüpheli: Korkutmak için ateş ettim

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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