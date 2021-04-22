Son dakika haberleri... Havacılar çocukları sevindirdi
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Son dakika haberleri... Havacılar çocukları sevindirdi

Son dakika haberleri... Havacılar çocukları sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Havacılar), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Eskişehir'deki çocuklara Türk bayrağı basılı olduğu t-şörtler dağıttı.

Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Havacılar), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Eskişehir'deki çocuklara Türk bayrağı basılı olduğu t-şörtler dağıttı.

Eskişehir hava ikmalde çalışan gönüllü işçilerin kurduğu Havacılar Derneği, aile takip sistemlerindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına toplamda 250 adet ay yıldız bayrağın basılı olduğu t-şört dağıtımı gerçekleştirdi. Konu ile ilgili Dernek Başkanı Önder Kaya şunları kaydetti:

"Bu yıl da aile takip sistemimizde kaydı bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ay yıldız bayrağımız baskılı T-şörtleri dağıtmanın sevincini yaşıyoruz. Şehrimizin her mahallesinde sokak sokak gezerek yaptığımız yardımların yanı sıra bu ay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplamda 250 adet t-şörtü çocuklara dağıttık. Derneğimizin yardım teması gariban çocuklar olduğu için 23 Nisan'ında bizde ayrı bir yeri oluyor ve mazlum çocukları sevindirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fabrikamız ve şehrimizdeki hayırseverlerin bağışlarıyla her ay sistemimizde kaydı bulunan 350'yi aşkın muhtaç aileye yardım ulaştırır olduk. Virüsün dünyayı sarstığı şu dönemde bu yardımlar maddi ve manevi olarak çok kıymetli, tüm bu yardım faaliyetlerinde emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri... Havacılar çocukları sevindirdi
Son dakika haberleri... Havacılar çocukları sevindirdi
Son dakika haberleri... Havacılar çocukları sevindirdi
Son dakika haberleri... Havacılar çocukları sevindirdi
Son dakika haberleri... Havacılar çocukları sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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